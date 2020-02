Manchester United: Coronavirus, Ighalo si allena da solo

il giocatore in prestito dallo Shanghai Shenhua non si è ancora mai allenato in gruppo Pubblicato il alle 14:50 da •

Da quando è stato messo sotto contratto nel mercato di gennaio, Odion Ighalo non si è ancora allenato con il Manchester United. Il giocatore è stato reclutato dai Red Devils questo inverno, arrivato dalla Cina in prestito dallo Shanghai Shenhua. Ed è proprio per questo, secondo The Times, che l’attaccante nigeriano è stato inizialmente messo da parte, relegato a sedute individuali su altri campi. Come riportato dai media britannici, infatti, questa situazione è dovuta principalmente alla paura legata alla possibilità di contagio del coronavirus. Per precauzione, quindi, Ighalo è rimasto in quarantena durante il periodo di incubazione (quello tra il potenziale tempo dell’infezione e la comparsa dei primi sintomi), della durata di 14 giorni. Sempre secondo The Times, il nigeriano si è allenato al National Taekwondo Centre di Manchester da quando è arrivato in Inghilterra all’inizio di febbraio. Il presunto periodo di incubazione terminerà questo fine settimana, consentendo al giocatore di unirsi al resto del gruppo in vista della partita di Premier League contro il Chelsea. Il suo allenatore, Ole Gunnar Solskjaer, ha confermato che l’attaccante sarebbe stato un ottimo innesto per la sua squadra, alla ricerca di un innesto nel reparto dopo l’infortunio di Rashford.

Fonte: corrieredellosport.it