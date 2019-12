Memorial Ciro Mautone: 28 e 29 dicembre la 5^ edizione ad Afragola

Per il quinto anno consecutivo la Casoria del calcio si riunisce per il Memorial “Ciro Mautone” in ricordo di uno dei protagonisti della storia della squadra. L’evento, organizzato dall’Asd San Giuseppe di Afragola, si terrà il 28 e il 29 dicembre e vi prenderanno parte i bambini (dai ‘2006 ai ‘2011) della San Giuseppe, dell’Acerrana, dell’Atripalda e dell’Academy Francesco Coco.

Ciro Mautone è stato un protagonista della storia del Casoria, nel 1979 giocava nella Berretti, quando con Clemente Silvestro, alla fine del girone d’andata contro il Fasano, diretta concorrente per la vittoria del campionato di serie D e la promozione in C, fu aggregato in prima squadra da mister Lojacono senza uscire più. Qualche anno dopo la sua carriera continuò in serie C2 con la maglia dell’Ischia, squadra con cui nel 1987 conquista la promozione in C1 da protagonista.