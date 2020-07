Milan, Ibrahimovic sull’ipotesi di chiudere la carriera: “Pensate che io sia finito? Mi sto solo scaldando”

“Pensate che io sia finito? Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando”. È il videomessaggio postato stamattina sui social dall’attaccante del Milan che in maniera nemmeno troppo velata scaccia l’ipotesi del ritiro. “Quindi pensate che io sia finito – le parole pronunciate in inglese da Ibrahimovic mentre passano le immagini più emblematiche della sua vita di calciatore -. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. Ho dovuto combattere per tutta la vita. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso”.

fonte: ANSA