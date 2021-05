Pomeriggio di festa in casa Paganese, che con il 3-2 di oggi contro il Bisceglie conquista la permanenza in Serie C. A salvarsi è, dunque, la squadra campana, sebbene le due compagini abbiano totalizzato lo stesso numero di gol nell’arco delle due sfide: a salvarsi nei play-out di Serie C, da regolamento, è la formazione che, a parità di reti, ha la migliore posizione in classifica (girone C).