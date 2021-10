Primavera 1, il Genoa continua a vincere: battuto 1-3 la Spal

Arriva la quarta vittoria in sei partite di Primavera 1 per il Genoa, che nell’anticipo della sesta giornata di oggi si è imposto per 3-1 in casa della Spal. I ragazzi di Luca Chiappino hanno piegato la resistenza dei ferraresi in rimonta dopo il vantaggio casalingo firmato da Orfei quando il cronometro segnava appena sette minuti di gioco. A regalare i tre punti ai rossoblù sono state le due reti di Besaggio, di cui una su calcio di rigore al tramonto del primo tempo, e il gol di Sahli a dieci minuti dalla fine. Genoa che ora raggiunge la Roma (che ancora non ha giocato) in vetta alla classifica con 13 punti.