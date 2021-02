Real Madrid, stop di almeno un mese per Hazard: salterà l’Atalanta

Non c’è pace per Eden Hazard, fermato dall’ennesimo infortunio. Il fantasista belga, vittima di un problema muscolare, costringerà il Real Madrid a fare a meno di lui per un periodo – come riporta El Chiringuito Tv – che va dalle quattro alle sei settimane.

Ciò significa che la sua presenza per il doppio confronto degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta è a forte rischio. O meglio, salterà certamente l’andata, di scena il 24 febbraio a Bergamo, ma anche per il ritorno del 16 marzo a Madrid, vederlo in campo (ad oggi) è un’impresa.