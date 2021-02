Coronavirus, a rischio Lipsia-Liverpool e Benfica-Arsenal: lo scenario

La pandemia da Coronavirus non accenna a fermarsi nel creare problemi anche al mondo del calcio. In più parti del mondo il regolare svolgimento delle partite viene messo talvolta a rischio, cosa che potrebbe verificarsi anche per due sfide europee: Lipsia-Liverpool e Benfica-Arsenal.

LIPSIA-LIVERPOOL. Circa la prima gara in questione, valida per gli ottavi di finale di Champions League, l’impedimento proviene dalle nuove misure di sicurezza adottate dai due governi, particolarmente guardinghi in merito alla variante inglese del virus. I voli da e per l’Inghilterra sono sospesi un po’ ovunque e lo saranno fino al 17 febbraio proprio anche in Germania, paese che dovrebbe ospitare la sfida dei ‘Reds’ di Jurgen Klopp, in programma appunto il 16 febbraio prossimo. Le soluzioni più plausibili, al momento, sono quelle di posticiparla o di invertire i campi. In questo secondo caso, i residenti in Germania possono far rientro al proprio paese ma non prima di essersi sottoposti al tampone.

BENFICA-ARSENAL. Ancor più complesso lo scenario relativo al sedicesimo di finale di Europa League. Il match, in programma il 18 febbraio, è a forte rischio a causa del blocco dei voli dal Portogallo all’Inghilterra, il che prevederebbe per i ‘Gunners’ un periodo di isolamento una volta rientrati in patria.

Fonte: ANSA