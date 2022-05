A due giorni dalla sfida contro l’Udinese, Nicola dovrà fare i conti con un’assenza pesante in vista della sfida salvezza.

Si tratta di Luigi Sepe, che non sarà convocato per la sfida di domenica alle ore 21.00. Il portiere ex Napoli e Parma si è fermato in allenamento per un problema al polpaccio destro avuto durante un “torello”. Al suo posto ci sarà Belec tra i pali.