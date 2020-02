Serie A, Cagliari-Parma 2-2: Joao Pedro sbaglia un rigore, Cornelius salva i ducali allo scadere

Partita al cardiopalma quella della Sardegna Arena tra Cagliari e Parma, sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Grande prova di carattere da parte dei ducali, andati in svantaggio per due volte riuscendo in entrambi i casi a pareggiare. Apre le marcature Joao Pedro (19′), che continua a migliorare se stesso centrando il 14esimo gol in campionato. La replica degli ospiti è ad opera di Kucka, che a pochi minuti dal termine del primo tempo (42′) sigla l’1-1.

Joao Pedro che poi sbaglierà un rigore nel secondo tempo, ma rimedia subito Simeone che va in gol pochi istanti dopo (53′). Salva i suoi allo scadere Cornelius (94′), partito dietro nelle gerarchie ad inizio anno ma che, complice l’infortunio di Inglese, è ormai diventato inamovibile per il Parma. Pareggio che in un certo senso interessa anche al Napoli: una vittoria contro la Sampdoria lunedì, infatti, porterebbe gli azzurri a 2 punti dalla zona Europa League (in attesa di Milan-Verona)