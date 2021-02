Serie A, cuore Genoa: pareggio nel recupero contro il Verona. È 2-2 a Marassi

Non c’è il pubblico, ma non mancano le emozioni allo stadio Marassi, teatro quest’oggi della sfida tra Genoa e Verona. A portarsi in vantaggio per primi, sono gli ospiti, che al 17′ vanno in gol col giovane centrocampista serbo Ilic. Vantaggio che, però, viene annullato a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, al 48′, dalla rete di Shomurodov, subentrato a Zajc.

Acquisito il pareggio, il Genoa cala d’intensità e il Verona torna su. Fa le prove generali dell’1-2 con Lasagna, che al 52′ cestina un’occasione clamorosa, centrando il palo dall’area piccola. Nove minuti più tardi, al 61′, ecco il gol del nuovo vantaggio: a segno per gli scaligeri va Faraoni. Dopodiché, gli uomini di Juric pensano solo a gestire il risultato, abbassando la guardia e, quando la vittoria sembrava ormai in tasca, subiscono la rete del pareggio di Badelj, che al 93′ tira fuori un destro al volo potente e preciso che Silvestri riesce solo a toccare, ma non a impedire che vada in porta.

Settimo risultato utile consecutivo per il Genoa, completamente rivitalizzato dalla cura Ballardini. Rimpianti, invece, per la squadra di Juric, che con un successo avrebbe scavalcato (momentaneamente) il Sassuolo e si sarebbe portato a -4 da Atalanta e Napoli, in campo domani alle 18.