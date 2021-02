Premier League, l’Everton espugna Anfield dopo ventidue anni: battuto 2-0 il Liverpool

Sprofonda sempre di più il Liverpool di Jurgen Klopp, che crolla per la quarta volta consecutiva in Premier League. Il “carnefice”, stavolta, è l’Everton di Carlo Ancelotti, che si impone per 2-0 ad Anfield. I toffies, vanno in vantaggio appena al 3′ con Richarlison su assist di James Rodriguez. Liverpool che, sotto nel punteggio, si riversa in avanti, ma non trova altro che l’opposizione di Pickford, protagonista di giornata. Speranze che si spengono definitivamente all’83’, quando Sigurdsson infila Alisson per la seconda volta con un calcio di rigore lento ma precisissimo.