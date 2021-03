Serie A, i risultati delle 15: il Milan piega l’Hellas, partita pazza tra Fiorentina e Parma. Eurogol Ounas per il Crotone

Tre erano i match in programma per oggi alle 15 in Serie A. Il Verona crolla in casa contro il Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato, a segno con due gol straordinari da parte di Krunic e Dalot. Partita a dir poco esplosiva al Franchi tra Fiorentina e Parma, due tra le squadre più in crisi del campionato. I viola mettono la testa avanti per primi con Martinez Quarta, per poi farsi rimontare da Kucka, a segno su calcio di rigore. I padroni di casa, però, trovano la forza di rimontare e fanno 2-1 con un altro difensore, Milenkovic al tramonto del primo tempo. Nella ripresa l’orgoglio dei ducali, che prima la pareggiano con Kurtic e al 90′ la ribaltano con Mihaila. Nel recupero, però, arriva la beffa con l’autogol di Iacoponi.

Dopo due giornate senza scendere in campo, torna a giocare il Torino, oggi impegnato in casa del Crotone. E il pomeriggio si mette subito male per i granata, che vanno in svantaggio a causa del rigore segnato da Simy. Gli uomini di Nicola, però, hanno la forza di rimontare e pareggiano con Madragora, ma Simy riporta di nuovo i suoi in vantaggio nella ripresa. Consolida il risultato Reca, a segno con un sinistro micidiale che trafigge Sirigu, ma il Torino rientra subito in partita con Sanabria. A tempo ormai scaduto c’è spazio per la perla dell’azzurro Ounas (in prestito al Crotone), a segno con un eurogol.

RISULTATI

Verona-Milan 0-2 (27′ Krunic, 50′ Dalot)

Fiorentina-Parma 3-3 (28′ Martinez Quarta, 32′ Kucka rig., 42′ Milenkovic, 72′ Kurtic, 90′ Mihaila, 94′ Iacoponi autogol)

Crotone-Torino 4-2 (27′ Simy rig., 45′ Madragora, 54′ Simy, 80′ Reca, 84′ Sanabria, 94′ Ounas)

CLASSIFICA (in attesa degli altri match di giornata)