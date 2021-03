Un gol di Da Graca basta alla Juventus Under 23 per conquistare la vittoria in casa del Grosseto. Tra le due squadre, in campo oggi per la ventinovesima giornata di Serie C, girone A, l’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutta la gara, salvo poi rompersi all’86’, quando l’attaccante classe 2002, subentrato nel secondo tempo, mette in porta il gol vittoria. Entra solo nel recupero l’azzurrino Russo, in prestito dal Napoli al Grosseto.