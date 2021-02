Serie B, Salernitana-Vicenza: errore di Tutino dal dischetto

Termina 1-1 Salernitana-Vicenza, match valido per il ventitreesimo turno di Serie B. Al 30′ Tutino si guadagna un calcio di rigore e si presenta lui dal dischetto, ma il pallone scheggia la traversa e termina in curva. La gara si sblocca solo all’81’, quando Aya porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa da calcio di punizione. Due minuti dopo, però, arriva la beffa con Giacomelli che fissa il risultato sull’1-1 finale, con una conclusione da fuori area. La gara di Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli, è condizionata nettamente dall’errore dal dischetto. Prestazione sufficiente la sua, ma non al di sopra della media come ha abituato i tifosi granata.