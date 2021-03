Contro qualsiasi tipo di pronostico, la Casertana crolla in casa quest’oggi nel match di Serie C, girone C, contro il Bisceglie. I campani ci provano, ma non riescono a rimontare l’unico gol messo a segno dagli ospiti con Rocco al 24′, che regala ai suoi tre punti d’oro per la lotta salvezza. Di contro, i padroni di casa perdono l’occasione di conquistare punti fondamentali in ottica playoff, visto che la Viterbese ora dista sole tre lunghezze.