Il Legnago Salus si affida tutto ad Amine Chakir nel match di oggi contro l’Imolese, valevole per la 12^ giornata di Serie C, girone B. L’attaccante classe 2000 trascina con una bella doppietta la sua squadra (27′, 49′), che si piazza al momento al tredicesimo posto. Solo panchina per Zanoli e Senese, in prestito dal Napoli. Ancora assente Sgarbi, anch’egli in prestito dal club azzurro, per un infortunio al crociato.