Finisce con un netto 4-1 il match di oggi tra Modena e Sambenedettese. I padroni di casa, vanno in vantaggio dopo appena 11′ grazie al gol di Spagnoli, per poi affondare il colpo e archiviare la pratica nella ripresa con Muroni, al 53′, Monachello, al 70′ e Castiglia, a segno al 74′. Nel finale, c’è spazio anche per il gol della bandiera della Sambenedettese, in rete con Lescano all’89’. Non convocato l’azzurro Prezioso, attaccante classe ’96 in prestito al Modena dal Napoli.