Serie C, Legnago Salus-Gubbio 1-2: Pellegrini allo scadere segna il gol vittoria. Titolare Zanoli, assente Sgarbi

Sconfitta in rimonta quest’oggi per il Legnago Salus, impegnato contro il Gubbio per la 26^ giornata di Serie C, girone B. Nei padroni di casa, si accende subito la speranza grazie al gol del vantaggio di Bulevardi, a segno dopo soli 4′. Gli ospiti, però, reagiscono in maniera fulminea, trovando il pareggia all’8′ con Gomez. La partita si mantiene in equilibrio e sembra destinata a finire in pareggio, ma al 94′ il Gubbio si procura un calcio di rigore, messo poi a segno da Pellegrini. In campo per tutta la gara Zanoli, difensore classe 2000 in prestito dal Napoli al Legnago Salus. L’altro azzurro, Sgarbi, invece, non è stato convocato.