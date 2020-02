Serie C, Olbia-Carrarese 2-1: vittoria in rimonta per i padroni di casa. Solo panchina per D’Ignazio

Tonfo della Carrarese quarta in classifica, che perde in casa del fanalino di coda Olbia nel match di oggi valido per il 25esimo turno di Serie C, girone A. Brutta battuta d’arresto per la squadra di Silvio Baldini che ha il merito di portarsi per prima in vantaggio con Pasciuti (13′). Poi la reazione d’orgoglio inaspettata dei padroni di casa, che in soli 7′ ribaltano il risultato con La Rosa (56′) e Cocco (63′) e portano a casa una vittoria importante. Solo panchina per l’azzurrino Luigi D’Ignazio.