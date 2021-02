Serie C, Paganese-Vibonese 2-1: vittoria che dà respiro ai campani

Vittoria dal peso specifico importante quella conquistata oggi dalla Paganese, che si è imposta sulla Vibonese per 2-1 nel match della ventiquattresima giornata di Serie C, girone C. Succede tutto nel secondo tempo e ad andare in vantaggio sono prima gli ospiti al 48′ con Plescia. Immediata la reazione dei campani, che pareggiano appena un minuto dopo grazie al gol di Squillace. La rete decisiva arriva al 55′ e la segna Diop su calcio di rigore. Successo pesante e che dà respiro agli uomini di Di Napoli, in piena zona playout.