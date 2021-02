Serie A, i risultati delle 15: Muriel in extremis fa volare l’Atalanta, la Fiorentina cade anche contro la Samp

Ancora Muriel, sempre Muriel. L’Atalanta si affida ancora una volta al suo estro per portare a casa la vittoria nel match delle 15 oggi in casa del Cagliari. La squadra di Di Francesco sprofonda ancora, pur non meritando la sconfitta per quanto visto in campo. I bergamaschi, con il successo di oggi, agganciano il Napoli a 40 punti in classifica. Cade per l’ennesima volta la Fiorentina, che crolla sotto i colpi della Sampdoria. Al gol iniziale di Keita Balde risponde il solito Vlahovic. La panchina segna la svolta per gli uomini di Ranieri, che agguantano una gran vittoria grazie a Quagliarella, anch’egli subentrato.

RISULTATI

Cagliari-Atalanta 0-1 (90′ Muriel)

Sampdoria-Fiorentina 2-1 (Keita B. 31′, Vlahovic 37′, Quagliarella 71′)

CLASSIFICA