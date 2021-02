Serie C, Pro Vercelli-Grosseto 3-0: in campo Zerbin e Russo, solo panchina per Mezzoni

Termina con un secco 3-0 la sfida di oggi tra Pro Vercelli e Grosseto, valida per la ventiquattresima giornata di Serie C, girone C. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena 2′ grazie al gol di Costantino e replicano all’inizio del secondo – al 48′ – con Rolando. Mette il sigillo Della Morte, che al 90′ fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

Sfida, quella odierna, che vedeva contrapporsi anche tre calciatori in prestito dal Napoli. Si tratta di Zerbin, partito titolare e sostituito all’81’ proprio da Della Morte, rimediando anche un’ammonizione; Mezzoni, centrocampista classe 2000, che ha assistito alla vittoria dei suoi compagni solo dalla panchina; infine Russo, militante al Grosseto, subentrato a Galligani al 73′.