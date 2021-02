Un gol di Murilo al 67′ basta alla Viterbese per imporsi oggi sulla Cavese nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C, girone C. Un lampo, quello dell’attaccante brasiliano, che permette alla squadra di Roberto Taurino di agganciare la zona playoff, piazzandosi undicesimo a pari punti con il Francavilla. Solo panchina per Senese, difensore classe 2000 in prestito dal Napoli alla Cavese.