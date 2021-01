Serie C, Ternana sempre più prima: battuti 3-1 i campani della Paganese

Mantiene il ruolo di schiacciasassi la Ternana, che anche quest’oggi esce vittoriosa nel girone C di Serie C ai danni della Paganese e si conferma sempre più prima in classifica.

Padroni di casa che vanno in vantaggio appena al 9′ con Partipilio, raddoppiando poi alla mezz’ora con la rete di Falletti. Dimezza lo svantaggio Cesaretti al 47′, ma gli sforzi dei campani vengono vanificati al 52′, minuto dell’autorete di Antezza che, di fatto, chiude i giochi. Resta complicata la situazione, dunque, per la Paganese, che non si schioda dal terzultimo posto con 12 punti.