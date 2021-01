Finisce 3-1 la sfida di oggi tra Virtus Francavilla e Turris, in campo per la 21^ giornata di Serie C, girone C. Padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio al tramonto del primo tempo con Vazquez (42′) e Ciccone (44′), per poi subire il gol che accorcia le distanze di Longo (62′).

I campani resistono fino all’85’, per poi arrendersi definitivamente dopo la rete di Zenuni. In campo ad inizio ripresa Luigi D’Ignazio, difensore classe ’98 in prestito alla Turris dal Napoli.