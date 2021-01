Si è giocata quest’oggi alle 15.30 la sfida tra Eintracht Francoforte ed Herta Berlino, valida per la 19^ giornata di Bundesliga.

Successo di misura per i padroni di casa, che vanno per primi in svantaggio a causa del gol di Piatek (66′) e poi compiono una splendida rimonta grazie alle reti dell’altro ex milanista Andre’ Silva, a segno con una doppietta (67′, 90+5′ rig.) e di Hinteregger (85′). In campo per 61′ Amin Younes, in prestito dal Napoli all’Eintracht Francoforte.