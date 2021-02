Serie D, Petruccetti in extremis risponde ad Arpino: finisce 1-1 tra Portici e Francavilla. Assenti Vitiello e De Martino

Finisce in parità lo scontro diretto di oggi di Serie D tra Portici e Virtus Francavilla, valido per la 18^ giornata del girone H. I padroni di casa mettono per primi la testa avanti grazie al gol di Arpino, a segno di testa al 28′. Vantaggio che dura quasi per tutta la gara, ma proprio quando la vittoria sembrava ormai acquisita, ecco arrivare il pareggio in extremis degli ospiti, che con Petruccetti al 91′ agguantano un insperato pareggio. Non convocati, per il Portici, gli azzurri De Martino (centrocampista, classe 2003) e Vitiello (terzino destro, classe 2003), in prestito dal Napoli.