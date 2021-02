Una rete di Masullo in mischia al 56′ basta al Sorrento per spuntarla nel match odierno in casa del Real Aversa, nel match odierno valido per la diciassettesima giornata i Serie D. Gli ospiti, seppur favoriti sulla carta, faticano a buttarla dentro, e il gol di Masullo sa di liberazione: il Sorrento, infatti, non vinceva dal lontano 1 novembre (0-2 in casa dell’Altamura). Non convocato Somma, terzino destro classe 2003 in prestito dal Napoli al Sorrento.