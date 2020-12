Sostituzione aggiuntiva per commozione cerebrale: IFAB dà il via alle sperimentazioni

Ancora novità nel regolamento del calcio in vista del futuro. A seguito della riunione con cadenza annuale tenutasi oggi, l’IFAB ha dato il via alle sperimentazioni di una sostituzione aggiuntiva in caso di sospetta o effettiva commozione cerebrale a partire dal mese di gennaio 2021.

Come si legge da Calcioefinanza.it, la decisione è stata presa per salvaguardare l’incolumità del calciatore coinvolto e la sua squadra non rimarrà in inferiorità numerica. Questo approccio, spiega la FIFA in una nota:

impedisce a un giocatore di subire un’altra commozione cerebrale durante la partita, dato che più incidenti con trauma cranico possono avere conseguenze molto gravi;

fa passare il messaggio che, in caso di dubbio, il giocatore viene sostituito ma non c’è svantaggio numerico o tattico dando priorità alla salte;

riduce la pressione sul personale medico affinché effettui una rapida valutazione;

è semplice da utilizzare e può essere applicato a tutti i livelli di gioco, compresa quella parte di calcio che non prevede medici o personale medico qualificato disponibile in loco.

Confermata, inoltre, l’estensione della norma che consente un massimo di cinque sostituzioni fino al 31 dicembre 2021 per le competizioni nazionali e fino al 31 luglio 2022 per quelle internazionali.

Discussioni – come noto – si sono tenute anche a proposito dei falli di mano e del fuorigioco. Si è parlato, infine, degli ultimi sviluppi del VAR, in particolare si è fatta luce su eventuali sistemi futuri che possano garantire anche a competizioni dal budget più basso di poter ricorrere alla tecnologia.