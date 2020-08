Under 14, il Torneo delle Sirene si disputerà in Costiera Sorrentina dal 10 al 13 settembre

Il Torneo delle Sirene – “Professionecasa Cup” – giunge quest’anno (dal 10 al 13 settembre) alla sua settima edizione, cui parteciperanno sedici squadre giovanili provenienti da tutta Italia (per via del Covid che ha impedito il consueto afflusso di compagni straniere). Un “format” – quello del Torneo delle Sirene – capace lo scorso anno di convogliare tra Sorrento (stadio centrale della manifestazione) e Sant’Agnello migliaia di appassionati di calcio, operatori del settore e – perché no – semplici turisti di passaggio in Costiera. La partecipazione è riservata alla categoria Giovanissimi 2006 (Under 14), in pratica l’ultima della attività di base prima di entrare a far parte del circuito delle squadre nazionali. L’evento, patrocinato dal Comune di Sorrento, ha infatti come obiettivo quello di mettere a confronto prestigiose realtà professionistiche del nostro calcio selezionate Scuole Calcio per “cristallizzare” le differenze che ancora sussistono e, magari, per mettere in luce qualche talento destinato ad esplodere.

ALBO D’ORO

Juventus 2014

Nick Bari 2015

Milan 2016

Milan 2017

Atletico Madrid 2018

Real Madrid 2019

Già attivi i canali social del Torneo.

Facebook: MSC Cup – Torneo delle Sirene Official

Instagram: Torneo Sirene Official