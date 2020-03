Verona, tragedia per Badu: uccisa la sorella in Ghana

Tragedia per il giocatore dell’Hellas Verona Emmanuel Badu. La sorella Hagar è infatti stata uccisa nelle scorse ore a Berekum, in Ghana, città natale del giocatore. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco da parte di un uomo già identificato dalle forze dell’ordine locali: si tratterebbe di Kwabena Yeboah che è ora in fuga ma che è ricercato dalle autorità locali. Il club scaligero in questo momento difficile per Badu ha voluto stringersi attorno al suo tesserato: “Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel #Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar“.

Fonte: ilgiornale.it