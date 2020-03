De Magistris: “Stato e Regione devono fare presto! Da lunedì più controlli in periferia”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso dell’appuntsmento con Fuori dal Comune:

“Vinceremo questa battaglia contro il virus, cii vorrà tempo e pazienza. I medici e i ricercatori sono in prima linea, ma il tempo della vittoria dipende da ognuno di noi. Le persone che non hanno le necessità indicate devono restare a casa! C’è ancora qualche sconsiderato e alcune situazioni vanno riviste. Complessivamente a Napoli la situazione è buona e si rispettano le norme nella maggior parte dei casi. Davanti ad alcuni uffici postali ho visto però troppe persone, così come all’esterno di banche e supermercati. Il governo sta valutando ulteriori misure. Sono nell’idea che nelle ore serali e notturni debbano chiudere tutti. Attenzione però a non comprimere tutto in poche fasce orarie nel corso della giornata. I prossimi giorni saranno quelli più importanti, ci stiamo avvicinando al picco. Si sta facendo la corsa contro il tempo per recuperare posti letto in campo sanitario. 500 posti letto che possono essere aggiunti dq qui in avanti non possono essere sufficienti per 6 milioni di abitanti. Chi ha la responsabilità a livello nazionale e regionali della nostra salute deve fare presto! Bisogna amunetare i posti letti, le postazioni di ossigeno ed il personale di medico-infermieristico. Controlli scarsi in zona Ponticelli? Ho chiamato il Prefetto di Napoli al quale ho chiesto da lunedì mattina un potenziamento di forze di polizia in alcuni quartieri, dove i controlli non sono come quelli del centro. Avere comportamenti corretti significa tutelare la propria salute e quella del prossimo, cerchiamo di dimostrare tutti questo senso di responsabilità. Medici e infermieri si stanno contagiando e diventano paradossalmente anche loro diffusori di questo virus! Servono le attrezzature adeguate per tipo e numero. Ci siamo messi alla ricerce di alcune aziende che producono mascherine. Da lunedì avremo per ogni settimana 5000 mascherine FFP2 in più.