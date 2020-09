VIDEO – Marcolini sulla Serie A: “La Juventus resta la favorita. Napoli? Con Gattuso può fare il salto di qualità”

In occasione della due giornate dedicate al Foot Golf in Trentino, l’ex calciatore di Serie A Michele Marcolini ha espresso il suo parere proprio in merito al campionato di massima serie, cominciato ieri con gli anticipi Fiorentina-Torino e Verona-Roma.

Mister, la Valle Rendena ha spesso ospitato grandi protagonisti del calcio italiano. Che previsioni fa del campionato di Serie A appena partito?

“E’ difficile fare previsioni già da questo punto, quest’anno sarà molto particolare soprattutto all’inizio, poiché si è vista grande difficoltà nel ripartire. Speriamo che possano aumentare le presenze negli stadi, però giocare a porte chiuse finora non è la stessa cosa. Sicuramente è bello che si possa tornare a guardare ciò che più ci piace, seppure in questo modo”.

Il calcio mercato è ancora aperto, ma già sono arrivate alcune indicazioni: quale saranno le squadre protagoniste della prossima stagione?

“Non dare la Juventus favorita è sempre difficile, poiché sta dominando in Italia da tantissimi anni, ha una rosa importante e penso che farà altri colpi da qui alla fine. Bisogna dire che però anche l’Inter si è ulteriormente rinforzata, è il secondo anno con Conte, quindi potrebbero degli ulteriori passi in avanti. Mi auguro che il Milan di mister Pioli riprenda da dove ha lasciato, poi le altre sono un gradino sotto, anche se il Napoli è una squadra sempre compatta che ha dimostrato con Gattuso di saper fare il salto di qualità. Bisognerà vedere se perderà o meno Koulibaly. Per il resto, ci sono tante altre buone squadre e manca ancora qualcosa per competere con quelle in alto”.