Coach Buscaglia: “Abbiamo lavorato bene, ma è difficile mantenere l’intensità”

Maurizio Buscaglia, coach della GeVi Napoli Basket, ha commentato così la sconfitta contro la Virtus Segafredo Bologna nella prima partita della Serie A UnipolSai 2022/23:

“Abbiamo fatto delle ottime cose in questa prima partita. Abbiamo lavorato bene, ma non è facile mantenere per quaranta minuti questa intensità difensiva, soprattutto senza Uglietti, e con l’infortunio di Howard durante la gara. Bologna ha alzato tanto il livello fisico nel secondo tempo, abbiamo costruito poco. Lavoreremo per avere delle opzioni migliori. Possiamo però trovare delle risposte importanti sulle quali costruire. Ora inseriremo sempre meglio Agravanis, tornerà a breve Uglietti, e speriamo che Howard non abbia niente di grave. E’ molto importante mantenere alta la nostra intensità, non dobbiamo mai calare in questo aspetto. Ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, questa sera davvero straordinari”