GeVi Napoli Basket, Buscaglia: “Dobbiamo confermare la nostra voglia di vincere”

Domani la GeVi Napoli Basket torna in campo alle 18.30 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Gli azzurri vengono dall’unica vittoria conquistata al PalaBarbuto contro la UnaHotels Reggio Emilia, mentre la Carpegna Prosciutto Pesaro si presenta in campo con due vittorie ed una sconfitta all’attivo. Si prospetta dunque un match difficile contro una squadra in forma.

Di seguito il commento del coach Maurizio Buscaglia alla vigilia del match:

“Andiamo ad affrontare una sfida impegnativa contro una squadra ben costruita, molto solida e organizzata. Le squadre di Repeša hanno una connotazione ben definita. Ci aspetta una partita dura. Però, ci serve per crescere come squadra. Dobbiamo confermare la voglia di vincere di domenica scorsa, proseguendo nel nostro percorso. I pesaresi si stanno dimostrato consistenti. Dobbiamo dare ancora di più nella capacità di giocare ogni possesso, lottare su ogni rimbalzo. Vogliamo mostrare la nostra identità anche in trasferta”.