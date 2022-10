Caressa: “Quando guardi il Napoli ti diverti, ma la Roma può metterli in difficoltà”

Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per commentare il match di domani sera, Roma-Napoli:

“Roma-Napoli è una partita perfetta per entrambe le squadre. Il Napoli che ho visto in Champions mi ha fatto impazzire. Bellissimo da vedere, guardandolo ti diverti proprio. Quella di domani sembra una gara scritta ma vedremo se il Napoli è davvero così forte. Sicuramente è un banco di prova importante. La Roma è la squadra che più può mettere in difficoltà il Napoli in questo momento al pari dell’Atalanta. Un pronostico? Dico un pareggio”.