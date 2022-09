Gevi Napoli Basket, c’è una new entry! Ingaggiato Agravanis

C’è una new entry nel Ester della Gevi Napoli Basket, a comunicarlo lo stesso club partenopeo tramite i canali social:

Nelle ultime tre stagioni Agravanis è tra i protagonisti con il Promitheas Patrasso, sia in Campionato che in EuroCup. Nel 2019-2020 realizza 10.8 punti e 5 rimbalzi in Campionato, 8.2 e 5.5 in Europa. Nel 2020-2021 ci sono 12.8 punti e 5.9 in Grecia, 9.5 e 4.3 in Eurocup. Nella stessa stagione, nei playoff della Lega Ellenica, Agravanis segna 16.4 di media per partita. Nell’ultimo anno, ancora a Patrasso, il giocatore della Gevi chiude con 13.8 di media e 6.9 rimbalzi in Lega Greca, 11.4 e 4.6 nella seconda competizione continentale.