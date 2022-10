GeVi Napoli Basket, Decò sarà il nuovo Main Sponsor

La GeVi Napoli Basket ha comunicato di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Decò, che sarà Main sponsor per la stagione 2022-2023.

La sponsorship è frutto dell’accordo con Multicedi, prestigiosa azienda campana della distribuzione organizzata, attiva da 30 anni e che dal 2006 gestisce i supermercati a insegna Decò sul territorio di tutta l’Italia peninsulare. Il brand Decò figurerà anche sulla maglie da gioco ufficiali indossate dai giocatori del Napoli Basket per la stagione 2022-2023.

“Questa sponsorship sportiva” dichiara Maurizio Schiraldi, direttore generale Multicedi “riassume i concetti, a noi cari, di identità territoriale e amore per lo sport. Proprio perché, come persone, abbiamo vissuto certe emozioni sulla nostra pelle, ci piacerebbe alimentare quell’inimitabile passione sportiva che il nostro territorio sa esprimere, sostenendo le squadre e le realtà sportive locali, come appunto il Napoli Basket, alfiere di una grande tradizione cestistica. Il nostro pensiero è rivolto in particolare ai giovani” conclude Schiraldi: “vederli crescere in un ambiente sano, sicuro e in grado di instillare in loro valori importanti è la nostra prima ambizione e, anzi, crediamo che attraverso un’attività di sponsorizzazione del genere si possa regalare loro la possibilità di riscoprire quell’adrenalina che solo la competizione sportiva sa dare e che tanto ci è piaciuto vivere da più piccoli.”

Dichiarazione del Presidente della S.S.Napoli Basket Federico Grassi:

“Insieme ai miei soci Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi, siamo davvero orgogliosi che un’azienda importante come Decò, con il suo prestigioso marchio, abbia deciso di entrare a far parte di questo importante e solido progetto sportivo. È doveroso ringraziare il CDA del gruppo Multicedi S.p.A, per la fiducia che ci hanno accordato, avendo riscontrato immediatamente una grande passione, ed una lungimiranza imprenditoriale che oggi sono sempre più difficili da trovare nel mondo dello sport”