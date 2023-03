GeVi Napoli Basket-Happy Casa Brindisi, le parole di Pancotto alla vigilia

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la settimana giornata di ritorno del Campionato di Serie A, la Happy Casa Brindisi. La gara si disputerà al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 19:00.

Crisalide sarà il match sponsor della gara. L’azienda ,già main sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento.

Gli azzurri, dopo la sconfitta di Reggio Emilia, sono attesi da una dura sfida contro una delle formazioni più in forma del campionato. La formazione pugliese, prima della partita persa con Milano, avevano raccolto 5 vittorie consecutive ottenute, tra le altre, sui campi di Venezia e Pesaro, posizionandosi saldamente in zona playoff, sesto posto in classifica con 22 punti.

Nella gara d’andata, disputata a Brindisi lo scorso 9 ottobre, successo della Happy Casa sulla Gevi per 77-70.

Arbitreranno l’incontro Beniamino Manuel Attard (Priolo Gargallo), Valerio Grigioni (Roma), Giulio Pepponi (Spello).

Le parole di Pancotto

“Stiamo vivendo un tempo di difficoltà che va affrontato di petto e con senso di responsabilità, tutti insieme, pensando al bene comune. Abbiamo avuto passaggi a vuoto di cui ci assumiamo le responsabilità, ma abbiamo anche dimostrato il nostro valore, e che abbiamo tutto per farcela. Brindisi è una squadra che appartiene all’elite del basket per lunghezza del roster, talento individuale, esperienza e continuità di lavoro negli anni. Dobbiamo essere determinati e consapevoli che occorrerà giocare per tutta la partita con grande energia, alzando il livello del nostro gioco, con la difesa aggressiva, ed un attacco consistente di buone percentuali”.