Primavera 1, Bologna-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la vittoria contro il Cagliari di otto giorni fa, torna in campo in trasferta contro il Bologna (calcio d’inizio alle ore 11, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). All’andata finì 3-0 per gli azzurri, una partita che è un po’ un derby tra due allenatori che hanno condiviso delle esperienze nello staff di Mazzarri: Frustalupi e Vigiani.

È una partita molto importante per gli azzurrini che se finisse il campionato oggi disputerebbero il play-out con l’Atalanta. Oggi la Sampdoria ha vinto contro la Juventus, il Verona e l’Udinese hanno portato a casa punti, il bisogno di muovere la classifica è forte. Frustalupi recupera lo squalificato Obaretin e propone la formazione tipo per la partita contro il Bologna. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin agiranno in difesa, Marchisano e Acampa agiranno sulle corsie laterali, Alastuey e Gioielli si muoveranno in mezzo al campo con Sahli e Spavone a ridosso di Pesce che sta vincendo il duello con Rossi.

Vigiani adotta il 4-3-3, il suo Bologna è reduce da due sconfitte consecutive contro Frosinone e Milan che hanno spezzato una serie di tre successi consecutivi contro Roma, Verona e Udinese. In porta ci sarà Franzini, Wallius e Corazza saranno gli esterni bassi con Stivanello e Motolese a formare la coppia centrale. Bynoe sarà il play, Maltoni e Rosetti lavoreranno da interni, Urbanski e Anatriello agiranno tra le linee, alle spalle di Raimondo.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-2-1): Franzini; Wallius, Stivanello, Motolese, Corazza; Maltoni, Bynoe, Rosetti; Urbanski, Anatriello; Raimondo. All. Vigiani

NAPOLI (4-3-3): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Pesce. A disp.: Turi, D’Avino, Giannini, Lamine, Bonavita, Boni, Koffi, Russo, Rossi. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise