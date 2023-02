GeVi Napoli Basket, ufficiale l’arrivo di Thomas Wimbush

Nel 2020-2021 Wimbush si trasferisce in Turchia con il Socar Petkim Sport, disputando un campionato da 10.5 punti e 5.1 rimbalzi. L’ala americana gioca in Francia, con il Nanterre, nel 2021-2022, chiudendo un’ottima stagione da 13.5 di media, 5.8 rimbalzi e 1.1 assist per un 15.1 di valutazione per gara, tirando anche con il 51.7 dal campo. Wimbush ha disputato la prima parte della stagione 2022-2023 nel campionato russo, con lo Zenit San Pietroburgo, 7.2 e 3.5 rimbalzi in VTB League. L’ala della Gevi è stato inoltre eletto MVP della Supercoppa VTB, vinta dello Zenit in finale con il Cska Mosca. Nella sfida decisiva Wimbush ha realizzato 20 punti in 19 minuti.