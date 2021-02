E’ vera e propria crisi adesso in casa Barcellona sul fronte economico. Il club blaugrana, che già recentemente si era accordato coi calciatori per mancanza di liquidità, è in difficoltà soprattutto nei confronti del capitano Lionel Messi.

L’asso argentino in questi giorni è nell’occhio del ciclone mediatico per via del suo stipendio monstre e, in più, deve ricevere dal Barcellona altri 63,5 milioni di euro. A riportarlo è Marca.