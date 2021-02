Valerio Labriola percorre la strada del ritorno al Napoli. Il giovane centrocampista, che ha totalizzato 2 presenze con la Fermana in Serie C dov’era in prestito, è rientrato in azzurro ed ora si sta allenando con la prima squadra. Rientro che potrebbe giovare soprattutto alla Primavera di mister Cascione, che d’ora in poi potrà contare su di lui.