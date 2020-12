Leeds, l’umanità di Bielsa: tombolata per ringraziare tutti i dipendenti del club

L’umanità del Loco Marcelo Bielsa non è cosa nuova agli occhi delle persone che si ritrovano a stargli a contatto. E, anche questa volta, non si è smentito, organizzando una tombolata con tutti i membri del Leeds United, squadra da lui allenata.

L’iniziativa è nata come ringraziamento da parte di Bielsa a tutti i dipendenti della società e il vincitore avrà in regalo una macchina. Lo ha rivelato Patrick Bamford, attaccante del Leeds (8 gol in 14 partite quest’anno), in un podcast del club: “Marcelo Bielsa vuole che tutti si sentano coinvolti nel progetto del club, anche chi sta dietro le quinte. Lui vuole che tutti si sentano parte integrante dei risultati della squadra. L’anno scorso aveva organizzato un’altra tombola, e al vincitore regalò una macchina. Non so se una Golf o una Fiat, né se l’abbia comprata lui. Ma conoscendolo, è molto probabile“.

El Loco è sempre molto attento e grato verso il lavoro di tutti, anche quelli “dietro le quinte”: nel giugno scorso, ad esempio, aveva speso belle parole per Vela, una chef del club, che si era occupata di portargli ogni giorno il cibo da mangiare durante la quarantena.