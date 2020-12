Niente da fare per Marcus Thuram, squalificato per ben cinque giornate di campionato con annessa multa di 40.000 euro per lo sputo a Stefan Posch dell’Hoffenheim.

Le scuse del calciatore e la difesa del Borussia Mönchengladbach non sono bastate per evitare la pesante sanzione. Il giocatore tornerà in campo 22 gennaio, contro il Borussia Dortmund.