Maradona, lo scultore Sepe realizza una statua di Diego: “Sentivo che dovevo fare qualcosa per lui”

Questo 2020 è stato un anno molto triste per tutti noi con la pandemia che ha portato tante morti ed un anno che ci ha portato via anche Diego Armando Maradona, leggenda del mondo del calcio e storico calciatore artista che ha fatto sognare per anni la città di Napoli.

L’artista napoletano Domenico Sepe, autore di sculture in Italia ed in tutto il mondo, ha realizzato una bellissima statua di ben quattro metri di Maradona in corsa.

Sepe ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Serieanews:

“Il 25 novembre, da tifoso, appresi la notizia e provai lo stesso dolore di quando si perde una persona cara. Sentii, ora dopo ora, che dovevo fare qualcosa per Diego. Le emozioni a lui legate sono state tante, troppe, nel corso della mia vita. Mi è esplosa un’ispirazione…”.