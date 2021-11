UFFICIALE – Tennis, l’Australian Open vieta la partecipazione ai giocatori non vaccinati

L’Australia del tennis si impone: i giocatori privi di vaccino anti-Covid non potranno partecipare agli Australian Open. Il primo Slam del 2022, in programma dal 17 al 30 gennaio, risponde quindi alle norme governative senza fare sconti neanche a personaggi di spicco come i tennisti professionisti.

Ad annunciarlo è stato Craig Tiley, l’attuale CEO di Tennis Australia, a “The Today Show”: “Tutti sul posto – i fan, lo staff e i giocatori – dovranno essere vaccinati per partecipare agli Australian Open di quest’anno“. Il primo pensiero va al campionissimo e numero 1 del mondo Novak Djokovic − a caccia del decimo successo agli Australian Open e del 21esimo Slam in carriera che gli varrebbe il sorpasso sugli eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal − che a più riprese si è detto perplesso sulla drastica decisione del Major australiano di escludere i giocatori non vaccinati.

In merito al fuoriclasse serbo si è espresso sempre Tiley, che ha aggiunto: “Ci sono state molte speculazioni sulla posizione di Novak. Ha notato e detto pubblicamente che si tratta di una questione privata. Ci piacerebbe vedere Novak qui ma sa che deve essere vaccinato per poter giocare“.