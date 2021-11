RILEGGI LIVE – Inter, Inzaghi: “Spalletti valore aggiunto per le proprie squadre. Arbitri italiani? Non possiamo lamentarci”

12.46 – Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Senza de Vrij come ridisegnerà la difesa? – “Dopo le nazionali abbiamo avuto qualche problemino, domani giocherà Ranocchia che è molto affidabile ed è qui da tanti anni. Non farà rimpiangere nessuno” I dati raccontano di un Calhanoglu diverso all’Inter: glielo chiede lei di stare più in mezzo al campo? – “Penso che fino a qui abbia fatto bene, ha quantità e qualità, nelle grandi partite ha fatto molto bene, qui gioca in un altro modo, ma fa gol e assist e deve continuare così, siamo contenti di averlo” Cosa ne pensa del nuovo stadio di Milano? – “San Siro regala emozioni, il nuovo stadio sarà ben accetto e motivo di sviluppo per i due club” Si è confrontato con Brozovic che non ha ancora rinnovato? – “Marcelo è un grandissimo calciatore, da tanti anni è qui e fa sempre grandissime cose. I nostri dirigenti sono qui tutti i giorni, pensano loro a queste dinamiche. Sanno cosa penso del calciatore” Ci sono stati tanti episodi complicati, quanto stanno pesando gli errori arbitrali? – “Da tanti anni andiamo in Europa e abbiamo capito che non possiamo lamentarci dei nostri direttori di gara. Si può sbagliare, come sbagliano i calciatori, dopo il derby ho fatto i complimenti alla squadra arbitrale. Siamo fortunati in Italia”

In caso di rigore confermerà Lautaro? – “A Reggio Emilia ha segnato un rigore importantissimo, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Ci prepareremo per ogni evenienza. Gli attaccanti possono passare momenti difficili, come me, come mio fratello, come Immobile a Roma. Martinez è dentro al cento per cento al progetto, si deve preoccupare solo se non gli capitano le occasioni. Deve continuare come sta facendo e credere nelle proprie potenzialità, tornerà a segnare come sempre ha fatto”