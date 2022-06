Bucchioni: “Non esistono intoccabili! Se l’Arsenal porta 100 milioni per Osimhen, ADL può cedere”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel corso del suo editoriale su TMW, ha parlato del futuro di Victor Osimhen. Ecco le sue parole:

“A Napoli sono un po’ agitati per le parole di Osimhen riguardo il suo possibile addio. Per De Laurentiis vale cento milioni e se l’Arsenal dovesse arrivare con quei soldi in bocca sarebbe un delitto dire no. E la legge del calcio di oggi, è la legge del mercato. A De Laurentiis non chiederei di non vendere, ma di avere già in tasca i nomi giusti per reinvestire i cento milioni e fare un Napoli complessivamente più forte. Le squadre si fanno così, gli intoccabili non esistono più”.