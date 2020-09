CdM – Napoli, sinergia con Mendes: due priorità sul mercato

Il Napoli prima di comprare, deve cedere. Questo il diktat per la squadra azzurra in questa prima sessione di calciomercato post-COVID. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, si lavorerà in sinergia con Mendes, per trovare un accordo per la cessione di Ghoulam, che è nel mirino del Wolverhampton: dopo si chiuderà verosimilmente per Karbownik, che avrebbe già l’accordo con gli azzurri. Successivamente, si cercherà il centrocampista che andrà a rimpiazzare Allan, passato all’Everton di Carlo Ancelotti.